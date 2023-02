O V1, empresa de locação e assinatura de carros que pertence ao Grupo Águia Branca, vai investir em 2023 cerca de R$ 30 milhões em Curitiba, onde atua há menos de dois anos. O investimento representa 30% do total que a companhia vai destinar para todas as operações no Brasil.

Por enquanto o V1 está em processo de consolidação e expansão em Curitiba, mas mesmo assim faturou R$ 8,6 milhões na cidade em 2022 e pretende chegar a R$ 12,5 milhões em 2023, uma evolução de 45%.

Em todo o país, a empresa aumentou a frota em 20% no ano passado, atingindo 35.372 aluguéis e 1.650 assinaturas, com alcance de 11.850 clientes. Para este ano, a expectativa é que a ocupação total das frotas chegue a 80% em Curitiba.

Assinatura e locação

“A compra de carros no Brasil implica em arcar com juros altos e não enxergamos previsão de baixa desses encargos. É essa incerteza de redução de juros que nos convence de excelentes resultados em 2023. O brasileiro não quer pagar por um bem de uso contínuo com valores de entrada altos que irá depreciar. As modalidades de assinatura e locação são alternativas para usufruir de um veículo e de mobilidade urbana, sem entrada, juros de financiamento e com a certeza do investimento”, analisa o diretor de negócios do V1, Leonardo Balestrassi.

