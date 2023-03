No próximo sábado (1.º), a Prefeitura de Curitiba e associações do Programa Ecocidadão promovem o mutirão mensal de recolhimento de lixo eletrônico. Quem tiver cabos, baterias e aparelhos eletrônicos estragados ou fora de uso que estejam ocupando espaço em casa, pode levar a um dos nove pontos, que vão funcionar das 9h às 15h.

Podem ser levados computadores, geladeiras, smartphones, fornos elétricos, micro-ondas, aparelhos de som, ventiladores, desumidificadores, torradeiras, batedeiras, aspiradores, mixers, secadores, calculadoras, câmeras digitais, rádios, tablets, notebooks, impressoras, carregadores de celular, cabos, entre outros.

As peças serão separadas e encaminhadas para darem origem a outros bens. O plástico presente nos aparelhos pode ser usado como matéria-prima para os novos, gerando mais sustentabilidade na cadeia produtiva.

A diretora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Leila Maria Zem, explica que, além de colaborar com as famílias dos integrantes das associações do Ecocidadão, levar o lixo eletrônico aos mutirões reduz o risco de descarte incorreto. “Em aterros sanitários ou bota-fora irregulares, os compostos químicos podem contaminar o solo e os lençóis freáticos”, alerta.

No ICI

Continua disponível o recolhimento do material, também, no Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), no Cabral. Quem faz o recolhimento é a Reciclemais, do Ecocidadão, todas as primeiras sextas-feiras do mês. São levados os materiais gerados no Instituto, pelos servidores do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e moradores da primeira quadra da Rua São Pedro, onde fica o ICI.

Mais informações sobre o descarte correto de resíduos e os serviços disponíveis estão no site Coleta Lixo e no site da Família Folhas.

Serviço: Mutirão de recolhimento de lixo eletrônico

Data: 1/4 (sábado)

Horário: das 9h às 15h



Pontos de coleta de lixo eletrônico:

Parque Barigui: acesso pela BR-277, no estacionamento em frente ao heliponto

Parque Bacacheri: acesso pela Rua Dr. Eurico César de Almeida

Administração Regional Cajuru: Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Parque São Lourenço: Rua José Brusamolin, 125 – acesso pela Rua Mateus Leme

Parque Tingui: acesso pela Rua José Casagrande, próximo à ponte

Rua da Cidadania Santa Felicidade: esquina das ruas Madre Clélia Merloni e Via Vêneto

Largo Padre Albino Vico: na frente da Paróquia Santuário São José, com acesso pela Avenida República Argentina

Praça Menonitas: Rua Antônio Kosovski, 3.425, c/ Rua Major Theolindo Ferreira Ribas

Horto Municipal do Guabirotuba: Avenida Senador Salgado Filho, 947

