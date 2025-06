Curitiba pode ter geada após nova madrugada congelante

Com a emissão de dois novos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para geadas e outro para a onda de frio, as temperaturas baixas devem predominar em todo o Paraná nesta quarta-feira (25). Em Curitiba, a previsão é de mínima de 2 °C e máxima de 16 °C.

O amanhecer deve ser marcado por poucas nuvens e formação de geada, fenômeno comum nesta época do ano em todo o Paraná. O alerta laranja do Inmet aponta risco moderado a alto de geadas na metade Sul do estado e na faixa Leste, cobrindo toda a Região Metropolitana de Curitiba.

Já o alerta amarelo cobre o restante do território paranaense. A exceção às geadas no Paraná são as cidades do Litoral. Em Paranaguá, o dia deve ser de céu claro com amplitude térmica entre 8 ºC e 18 ºC.

Os moradores que saírem cedo devem se agasalhar bem, já que a sensação térmica pode ser ainda mais baixa por conta dos ventos fracos, que sopram do quadrante Nordeste-Leste. Ao longo do dia, o céu se mantém claro, com presença de sol.

Durante a tarde e à noite, a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva na maior parte do estado. Na região Norte, a instabilidade retorna e pode provocar pancadas leves de chuva durante a noite. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 90%, podendo causar desconforto respiratório, especialmente para pessoas mais sensíveis.