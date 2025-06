Mulher em situação de rua é atropelada em Curitiba ao buscar lugar ao sol

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia mais frio do ano!

Uma mulher em situação de rua foi atropelada no início da tarde desta terça-feira (24), no Centro de Curitiba, enquanto tentava se aquecer ao sol após enfrentar uma madrugada congelante. O acidente aconteceu na Travessa da Lapa, próximo à saída de um estacionamento, onde a vítima havia se acomodado com cobertores e um colchão improvisado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher, de 42 anos, foi atingida por um carro modelo VW Nivus e acabou ficando presa debaixo do veículo. A equipe precisou erguer o automóvel para conseguir realizar o resgate.

Ela foi socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital Evangélico de Curitiba. De acordo com o sargento Mazepas, que participou do atendimento, a vítima estava consciente, mas apresentava lesões graves.

“A senhora possivelmente deitou ali para se aquecer no sol e o motorista não viu. Tem colchão, coberta e outros pertences dela ali. Ainda não sabemos se o carro passou em cima do tórax ou abdômen, mas foi atendida na ambulância, consciente, mas em situação grave pela lesão”, explicou o sargento.

O homem que conduzia o carro ficou no local e prestou atendimento.

Frio extremo em Curitiba com sensação congelante

A madrugada em Curitiba foi a mais fria do ano até agora, com sensação térmica de -5,5 °C. O frio extremo tem levado muitas pessoas em situação de rua a buscar abrigo improvisado em locais vulneráveis, como calçadas, marquises e entradas de prédios.