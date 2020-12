Curitiba amanheceu com o céu nublado e a tendência é de que o tempo permaneça instável na capital e região nesta quinta-feira (17). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há previsão de chuvas isoladas em qualquer hora do dia, o que vale também para o Litoral.

O ambiente segue bastante instável em todo o Paraná, com exceção de alguns municípios do Sudoeste, na divisa com Santa Catarina, e do extremo Oeste, onde o sol aparece. O alerta de temporal segue para esta quinta-feira, mas agora no nível amarelo. Na quarta-feira, o temporal atingiu algumas região e imagens de satélites mostraram a aproximação da tempestade.

Em Curitiba, nesta quinta, o mapa do Simepar traz pouca mudança no tempo em relação aos últimos dias. As temperaturas seguem variando entre 19º C e 26º C, com sensação de calor abafado à tarde e risco de chuva forte a partir deste período. “Mesmo com a presença de nebulosidade, as temperaturas conseguem subir. Fica bem abafado, principalmente à tarde”, explica o meteorologista Lisandro Jacobsen, do Simepar.

Litoral

De acordo com o Simepar, nesta quinta-feira há presença de uma frente fria sobre o oceano e, em diferentes níveis da atmosfera, há o ingresso de um ar quente e úmido desde o Norte do Brasil. Com isso, a condição para chuvas em Curitiba se repete nas praias paranaenses.

Ainda conforme o Simepar, o dia fica abafado em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, com o céu parcialmente nublado, com chuviscos durante boa parte do dia e chance de temporal à tarde. As temperaturas por lá variam entre 21º C e 27º C.

Alerta amarelo

A cor amarela deste alerta é a segunda mais forte em uma lista de quatro cores, que vão do verde, seguindo para o amarelo, laranja e vermelho, o mais forte. O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.