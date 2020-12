Por volta das 20h30 desta quarta-feira (16) a Defesa Civil do Paraná emitiu um alerta para chuvas intensas, com possibilidade e raios, vendaval e até granizo para toda Curitiba e região metropolitana. O alerta de temporal foi enviado por SMS para todos os cadastrados e chama atenção para eventuais prejuízos e riscos envolvendo o temporal que se avizinha.

Segundo o Simepar, em nota por volta das 19h, “as chuvas seguem ocorrendo em boa parte do Estado nesta noite de quarta-feira. No norte são mais fortes, com condição para ventos fortes. Nos Campos Gerais são moderadas, com alguns raios, e apresentam deslocamento preferencial em direção a RMC”.

A imagem publicada pelo Simepar às 21h mostra que a chuva está realmente chegando. Portanto, proteja-se.