Curitiba na NBA; Escola de dança faz apresentação histórica na liga de basquete dos EUA

Quem acompanha os jogos da NBA (National Basketball Association), principal liga do basquetebol profissional dos Estados Unidos, sabe que o espetáculo vai além do esporte. Sempre tem uma programação cultural na abertura e intervalos dos jogos, além de apresentações especiais de artistas como Beyoncé, Alicia Keys e a brasileira Claudia Leitte, que já deram uma canja em jogos do torneio. Agora, uma escola de dança de Curitiba, a Backstage Produções e Danças, está pronta para fazer história em um jogo da liga entre o Miami Heats e o New York Knicks, no Kaseya Center, em Miami. A apresentação será nesta quarta-feira, 30 de outubro.



O grupo foi selecionado pelo programa Magical Dance Tour, do Grupo Qualité, uma das maiores empresas de turismo artístico do país. A temporada 2024 da NBA teve início no último dia 22 de outubro.

Petra Schuster, diretora, conta que a equipes está muito honrada em participar do jogo da NBA. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Os bailarinos da Backstage vão apresentar o espetáculo denominado “Jazz Change”, uma coreografia de street jazz, com jazz e hip hop, e cerca de três minutos de duração.

A diretora e professora da Backstage, Petra Schuster, conta que durante a apresentação os bailarinos passam por uma transformação. ”Os bailarinos usam roupas mágicas, que mudam de cor, promovendo uma transformação na roupa, dentro da quadra. O número também tem vários elementos cênicos, com trocas rápidas de figurino. É uma coreografia bem técnica”, conta Petra Schuster. “Estamos muito honrados em participar da liga da NBA, especialmente na casa do Miami Heats, levando um pouco de arte brasileira para quem está assistindo, além de agregar na nossa vida profissional com uma experiência tão especial”, afirma a diretora da escola, que segue para a terceira viagem com o Qualité e se apresentará pela primeira vez na NBA.

Programação estendida nos EUA

A escola de dança fez ainda outras apresentações na Flórida, pelo programa Magical Dance Tour. A primeira foi na segunda-feira (28), no palco da Disney Springs. Neste dia a Backstage apresentou o pocket show “Meu Brasil é com S”, uma apresentação com música instrumental brasileira, passando por Aquarela do Brasil até Baile de Favela, falando da natureza, animais e plantas do Brasil.

“Neste palco as apresentações são um pouco maiores, de 20 minutos. Levamos um pouco da natureza do Brasil. A apresentação une várias modalidades de danças, incluindo também a cultura popular, como o carimbó” afirma a diretora. O “Jazz Change” terá uma segunda apresentação no Universal Citywalking.

Além das apresentações o grupo vai aos Estados Unidos para estudar também, com o workshop de jazz que vão participar com profissionais da Disney. “São contratados, do casting members da Disney que dão o workshop, com base em musical deles, e passam dicas sobre o que o artista precisa ter para encantar”, comenta Petra Schuster.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Backstage Produções e Danças

O grupo da Backstage é composto por 55 pessoas, sendo 32 bailarinos, com idades variadas. Cada espetáculo tem um elenco diferente. “Tem alunos que estão indo pela primeira vez, outros já foram em 2018, 2019. A gente se prepara bastante, durante um ano, para este momento. É a maior empresa de entretenimento do mundo. É incrível!”, diz a diretora.

Fomentando a dança

Há mais de 20 anos no mercado, o Grupo Qualité organiza programas de intercâmbio culturais, educacionais, idiomas, e performáticos. O Magical Dance Tour é um programa voltado para dança que iniciou com o Disney Performing Arts, hoje Disney Imagination Campus, que leva bailarinos para se apresentar e fazer workshops. Atualmente tem parcerias também com Orlando Magic, e o Universal Studios. Este ano, além da Backstage Produções e Danças, outras quatro escolas também estão embarcando na viagem, e farão apresentações em jogos da NBA.

“Me sinto realizada por ter oportunidade de embarcar agora com 200 pessoas, sendo 100 delas bailarinos, para participar destes eventos. Se apresentar em um jogo da NBA, na abertura ou intervalo é uma experiência única, adrenalina pura. Tenho certeza que será um dos melhores momentos da vida de cada um dos bailarinos que vai estar participando deste show”, disse Fabiana Carvalho, fundadora e CEO do grupo Qualité, que tem sede no Rio de Janeiro.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.