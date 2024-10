Bruno Mars em Curitiba: veja fotos e vídeo do mega palco

Na próxima quinta (31) e sexta (1º de novembro), o popstar Bruno Mars se apresenta em Curitiba, em dois disputadíssimos shows no Estádio Couto Pereira. As apresentações do cantor americano são acompanhadas de uma super produção e um mega palco. A Tribuna do Paraná esteve no estádio do Coritiba nesta segunda-feira e registrou a montagem da estrutura. Veja nas fotos abaixo!

Segundo o site Ticket Master, todos os ingressos para o primeiro show esgotaram e restam apenas alguns bilhetes para o setor Pista Premium, ao preço inicial de R$ 750 a meia entrada. Clique aqui para comprar o seu ingresso!

Com quatro álbuns lançados desde 2010, Bruno Mars é um das estrelas mais bem-sucedidas de sua geração. Segundo a Folha de São Paulo, dó no Spotify, tem mais de dez músicas que ultrapassam a marca do bilhão de reproduções e tantas outras na casa das centenas de milhões. São mais de 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma, fora as reproduções nas rádios, os vários Grammy e as canções em trilhas de filmes.

Antes de Curitiba, Bruno Mars se apresentou em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Após os shows na capital paranaense, o cantor se apresenta ainda em Belo Horizonte, dia 5 de novembro.