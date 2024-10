Bar em Curitiba promove ‘Churrascada’ com pratos a partir de R$ 25

O Bar do Açougueiro promove no próximo sábado (02), em sua unidade no Água Verde, mais uma edição da Churrascada do Açougueiro, um evento para todos que são apaixonados pelo universo do churrasco. “A ideia é promover uma grande confraternização, reunir famílias e amigos e celebrar a cultura churrasqueira, com muita carne, cerveja gelada e música ao vivo”, destaca José Araújo Netto, sócio-fundador do bar.

O cardápio vai contar com seis itens, com valores a partir de R$25: Costela Fogo de Chão (R$99), Joelho de Porco com linguiça alemã (R$79), Torresmo de Rolo (R$55), Legumes braseados (R$38), Arroz Carreteiro (R$25) e o menu Kids (burger e hot dog, por R$25). A entrada para o bar será gratuita no dia do evento.

Além disso, o cardápio regular da casa também estará disponível, com destaque para os queridinhos do menu, como o Mignon com Gorgonzola, a Fraldinha na Mostarda, e para a sobremesa, Banana na brasa com açúcar, canela e chantilly. Além disso, são mais de 50 opções de bebidas entres caipirinhas, drinks, chopes artesanais, cerveja de garrafa e outras opções.

O bar ainda vai oferecer um espaço com monitores e atividades para as crianças ao longo de todo o dia, o que vai garantir uma experiência ainda melhor tanto para os pais, como para os pequenos. O evento tem início às 12h e vai até 23h30.

Para animar a Churrrascada, o cantor e compositor Michel Mattos vai se apresentar, tocando moda de viola e sertanejo raiz. “Incentivamos os clientes a anteciparem sua reserva, pois estamos com expectativa de casa cheia para uma festa que vai ficar para a história do Bar do Açougueiro”, complementa o empresário. As reservas podem ser feitas através do WhatsApp, no número (41) 9 9655-6946.

Sobre o Bar do Açougueiro

Inaugurado no ápice da pandemia em 2020, o pub não só sobreviveu, como caiu nas graças do público e transformou a forma de servir churrasco em Curitiba. O sucesso da operação levou os empresários a abrir uma segunda unidade, localizado no bairro Batel, próximo da Praça da Espanha, em 2022. Recentemente, o bairro Bacacheri também ganhou uma operação do Bar do Açougueiro.

