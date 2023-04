Curitiba ganha sistema de alerta e alarme de prevenção de desastres

Curitiba está implantando dez estações meteorológicas que vão auxiliar no monitoramento de desastres naturais na cidade. É o Sistema de Alerta e Alarme de Prevenção de Desastres (Sisaa Prev). A primeira estação em funcionamento fica na chamada Fazenda Urbana, no Cajuru, e foi inaugurada na quarta-feira (5).

O novo sistema, composto de dez estações meteorológicas adquiridas pelo município, permite uma coleta de dados mais precisa dos fenômenos climáticos. Com a nova tecnologia, a Defesa Civil amplia sua capacidade de prevenção de desastres e de proteção aos cidadãos.

A efetivação do Sisaa Prev tem um investimento de R$ 2 milhões – recursos do município e da Câmara Municipal.

Além da Regional Cajuru, outras nove irão receber o equipamento que irá ajudar a gerar dados para uma leitura dos microclimas locais da capital. Todas as informações serão compartilhadas e disponibilizadas no site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), através de um termo de cooperação.

O evento de inauguração contou com a presença do prefeito Rafael Greca (DEM). “O que nós estamos vendo é a preparação da cidade para ser mais forte que as dificuldades. Eu tenho pressa em ver a cidade cada vez mais verde, tenho pressa em criar espaços urbanos úteis, como as hortas comunitárias e as fazendas urbanas. Tenho pressa de fazer grandes obras de macrodrenagem. É muito importante nós nos atentarmos para o clima”, disse o prefeito.

Greca também destacou o Plano de Ação Climática da cidade e todos os projetos que derivam dessa preocupação ambiental, como a Pirâmide Solar do Caximba. “Nós havemos de chegar a 2030 com índices aceitáveis de sustentabilidade e de apoio à segurança climática”, afirmou.

