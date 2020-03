Duas das principais vias entre os bairros Ahú e Juvevê, em Curitiba, passar a operar no sistema binário a partir de 15h de terça-feira (23). As ruas Alberto Folloni e Eurípedes Garcez do Nascimento, com o seu prolongamento pela Rua Marechal Hermes, passam a operar com o fluxo contrário uma da outra para facilitar o trânsito dos 2,2 mil veículos por hora que passam por elas.

A Rua Alberto Folloni passa a ter sentido único em direção ao bairro, da Rua Augusto Severo para a Rua Afonso Celso, em trecho de 1,5 km. Já a Rua Eurípedes Garcez do Nascimento passa a ser mão única da Rua Afonso Celso para a Rua Manoel Eufrásio, próximo ao Centro Cívico. O sentido único continua pela Marechal Hermes (continuação da Eurípedes Garcez do Nascimento), até a Rua Deputado Mário de Barros.

Ahú e Juvevê terão novo binário de trânsito.

As ruas transversais, no início e no fim do binário, também passam a ter sentido único de circulação para os veículos: na Afonso Celso, o motorista poderá seguir da Alberto Folloni para a Eurípedes Garcez do Nascimento. No extremo oposto, a Rua Deputado Mário de Barros passa a ter sentido único da Marechal Hermes para a Alberto Folloni.

“Essa mudança reduz conflitos de trânsito, como as conversões à esquerda, e diminui o risco de atropelamentos e outros acidentes. Para o pedestre, a segurança também é maior”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

Equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão orientar os motoristas nos dois trechos.