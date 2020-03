A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) vai alterar nesta segunda-feira (23) horários de linhas metropolitanas. A mudança ocorre por causa do coronavírus, sendo necessário racionar recursos e evitando assim colapso do sistema e a paralisação dos serviços.

Em seu site oficial a Comec disse não ser possível determinar e informar como serão os novos horários das quase 200 linhas que atendem a Região Metropolitana de Curitiba durante toda a semana. “Mas acompanhará constantemente o comportamento de demanda para garantir reforços nos atendimentos que se fizerem necessários”, explicou o órgão.

“Estamos tratando cada cidade de forma específica. Algumas têm horário de dias úteis, com ajustes, principalmente nos horários de pico. Já outras, com menos passageiros, estão em horário de sábado. Vamos estudar cada temática, lembrando que hoje é o primeiro dia útil depois do decreto”, disse o presidente da Comec Gilson Santos.

O transporte coletivo deve ser utilizado por aqueles que realmente precisam, como profissionais da área de saúde, segurança e serviços essenciais.

Confira o atendimento desta segunda-feira nas linhas da RMC

Agudos do Sul

Linha I21-FAZENDA/AGUDOS tabela de sábado

Almirante Tamandaré

Tabelas de dias úteis com ajustes nos picos da manhã e tarde, e adequação à demanda fora dos picos

Ligeirinho 702-CAIUÁ/CACHOEIRA tabela de dias úteis

Araucária

Tabelas de dias úteis com ajustes nos picos da manhã e tarde, e adequação à demanda fora dos picos

Linha I32-ARAUCÁRIA/CAMPO LARGO não operará

Balsa Nova

Tabela de sábado

Bocaiuva do Sul

Tabela de sábado

Campina Grande do Sul

Tabelas de sábado com reforço nos picos

Linha I35-JD.PAULISTA/ROÇA GRANDE tabela de sábado

Campo Largo

Tabelas de dias úteis com ajustes nos picos da manhã e tarde, e adequação à demanda fora dos picos

Linha I32-ARAUCÁRIA/CAMPO LARGO não operará

Campo Magro

Tabelas de dias úteis com ajustes nos picos da manhã e tarde, e adequação à demanda fora dos picos

Colombo

Tabelas de sábado com reforço nos picos

Ligeirinho 607-COLOMBO/CIC tabela de dias úteis

Linha I20-COLOMBO/SÃO JOSÉ com tabela de sábado

Linha I35-JD.PAULISTA/ROÇA GRANDE tabela de sábado

Contenda

Tabelas de dias úteis com ajustes nos picos da manhã e tarde, e adequação à demanda fora dos picos

Fazenda Rio Grande

Tabelas de dias úteis com ajustes nos picos da manhã e tarde, e adequação à demanda fora dos picos

Linhas F72-FAZENDA/MANDIRITUBA e F73-FAZENDA/AREIA BRANCA não operarão

Itaperuçu

Tabelas de dias úteis com ajustes nos picos da manhã e tarde, e adequação à demanda fora dos picos

Linha I71-ITAPERUÇU/CAIC tabela de sábado

Mandirituba

Tabelas de dias úteis com ajustes nos picos da manhã e tarde, e adequação à demanda fora dos picos

Linha G12-AREIA BRANCA/FAZENDA RIO GRANDE não operará

Pinhais

Tabelas de sábado com reforço nos picos

Ligeirinho 304-PINHAIS/CAMPO COMPRIDO tabela de dias úteis

Linha I20-COLOMBO/SÃO JOSÉ com tabela de sábado

Piraquara

Tabelas de sábado com reforço nos picos

Linha I40-Q.BARRAS/PIRAQUARA tabela de sábado

Linha I60-PIRAQUARA/SÃO JOSÉ tabela de dias úteis

Quatro Barras

Tabelas de sábados com reforço nos picos

Linha I40-Q.BARRAS/PIRAQUARA tabela de sábado

Quitandinha

Tabelas de dias úteis com ajustes nos picos da manhã e tarde, e adequação à demanda fora dos picos

Rio Branco do Sul

Tabelas de dias úteis com ajustes nos picos da manhã e tarde, e adequação à demanda fora dos picos

Linha I71-ITAPERUÇU/CAIC tabela de sábado

São José dos Pinhais

Tabelas de dias úteis com ajustes nos picos da manhã e tarde, e adequação à demanda fora dos picos

Linha I20-COLOMBO/SÃO JOSÉ com tabela de sábado

Linha I60-PIRAQUARA/SÃO JOSÉ tabela de dias úteis