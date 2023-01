Curitiba, região metropolitana e todo o Estado do Paraná estão sob Alerta Laranja para tempestade nesta terça-feira (03). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chances de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm ao dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

Em Curitiba, o calor deve ficar perto dos 26°C nesta tarde de terça-feira. Mesmo com sol entre nuvens durante o começo da tarde, o índice UVB é alto na capital.

No entanto, o tempo pode mudar no fim do dia em Curitiba. Há chances de chuva com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

Em caso de temporal, o Inmet orienta a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.