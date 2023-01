Curitiba e grande parte do Paraná estão sob alerta laranja de temporal ao longo desta quinta-feira (12). O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até às 10h desta sexta-feira (13). Portando, curitibanos precisam ficar atentos já que a previsão do tempo para Curitiba indica chance de a chuva chegar a partir das 14h na capital. As temperaturas na capital estão em alta, podendo chegar perto dos 30ºC durante o final de semana.,

O alerta laranja engloba grande parte do Paraná e destaca a possibilidade de rajadas de vento, além de risco de descargas elétricas. A previsão do tempo para Curitiba indica 8,8 milímetros de chuva nesta quinta-feira e mais 6,8 mm para a sexta-feira treze.

Mapa mostra alerta laranja de temporal englobando grande parte do Paraná. Foto: Reprodução/Inmet.

Previsão do tempo para Curitiba

O calor segue ganhando força na capital nos próximos dias e, no final de semana, os dias devem seguir com temperaturas elevadas e chance de chuva durante a tarde.

