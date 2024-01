Partiu pegar um muda de árvore de graça? O sucesso do programa 100 mil árvores da prefeitura de Curitiba retoma nesta terça-feira (30) e quarta-feira (31) a distribuição para a população de espécies nativas, como ipês de diversas cores, e frutíferas, como pitanga e jabuticaba.

Serão distribuídas mil mudas em cada Rua da Cidadania ( dez regionais), que são cultivadas pelas equipes do Departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no Horto Municipal da Barreirinha. Veja local e dia abaixo na reportagem.

A entrega gratuita de mudas de árvores trouxe para a cidade um engajamento da população, e contabilizou 409 mil plantios, de acordo com o “arvorômetro”. Essa promoção vai durar o ano todo nas regionais a cada mês.

Posso plantar em qualquer lugar?

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é necessário seguir algumas regras. “É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade em espaços públicos. Em lugares privados, é sempre bom perguntar para especialistas. A população precisa lembrar que, mesmo que seja só uma mudinha, ela pode ficar muito grande, então talvez não possa ficar perto de casas ou muros”, explica o responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro.

O plantio das árvores deve levar em conta fatores como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada, para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

Onde retirar as mudas de árvores

Terça-feira (30/1)

CIC: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460, a partir das 8h30

PINHEIRINHO: Av. Winston Churchill, 2.033, a partir das 9h

Quarta-feira (31/1)

CAJURU: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150, a partir das 8h30

BOA VISTA: Av. Paraná, 3.600, a partir das 9h

BOQUEIRÃO: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430, a partir das 9h

MATRIZ: Praça Rui Barbosa, 101, a partir das 9h

PORTÃO: Rua Carlos Klemtz, 1.700, a partir das 9h

SANTA FELICIDADE: Rua Santa Bertila Boscardin, 213, a partir das 9h

TATUQUARA: Rua Olivardo Konoroski Bueno, a partir das 9h

BAIRRO NOVO: Rua Tijucas do Sul, 1.700, a partir das 14h

