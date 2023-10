Curitiba distribui gratuitamente 5 mil mudas de árvores frutíferas

Esta semana acontece mais uma edição da distribuição gratuita de mudas de árvores feita pela Prefeitura de Curitiba. A população poderá escolher entre diversas espécies de árvores nativas e frutíferas, como jabuticaba e pitanga. A primeira regional a receber é a do Boqueirão, na quarta-feira (25), a partir das 9h, na Rua da Cidadania.

A iniciativa faz parte do programa 100 Mil Árvores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Cada regional vai receber 500 mudas, todas cultivadas pelas equipes do departamento de Arborização e Produção Vegetal da secretaria no Horto Municipal da Barreirinha.

Posso plantar em qualquer lugar?

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é necessário seguir algumas regras. “É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade em espaços públicos. Em lugares privados, é sempre bom perguntar para especialistas. A população precisa lembrar que, mesmo que seja só uma mudinha, ela pode ficar muito grande, então talvez não possa ficar perto de casas ou muros”, explica o responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro.

O plantio das árvores deve levar em conta fatores como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada, para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

Onde retirar as mudas grátis!

Neste mês, a Regional Matriz distribuiu as suas 500 mudas na quarta-feira (11/10). Confira o cronograma das demais regionais:

QUARTA-FEIRA (25/10)

BOQUEIRÃO: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430 (a partir das 9h)

QUINTA-FEIRA (26/10)

PINHEIRINHO: Av. Winston Churchill, 2.033 (a partir das 14h)

SEXTA-FEIRA (27/10)

BOA VISTA: Av. Paraná, 3.600 (a partir das 9h)



CIC: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 9h)



PORTÃO: Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 9h)



SANTA FELICIDADE: Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 9h)



TATUQUARA: Rua Olivardo Konoroski Bueno (a partir das 14h)



CAJURU: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 14h)



BAIRRO NOVO: Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h)

