“A gente imagina que a cidade deve ter cerca de 50 mil pessoas com o quadro da infecção pelo novo coronavírus, nesses últimos meses”, afirmou a médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Marion Burger, na tarde desta terça-feira (14), durante a transmissão do boletim epidemiológico de Curitiba, pelas redes sociais. De acordo com a médica, os testes têm revelado que muitas pessoas foram contaminadas, ainda que não tenham sinais mais graves da doença.

“O que a gente visualiza, é que nas últimas duas semanas, muitos desses resultados laboratoriais mostram a infecção pelo novo coronavírus em pessoas com sintomas leves”, apontou Marion.

Recorde de mortes

Curitiba registrou seu recorde diário de mortes por covid-19 nesta terça-feira (14), com 20 óbitos. As novas mortes, somadas às anteriores, elevam o total para 287 falecimentos, desde o início da pandemia. Além das vítimas fatais, de acordo com dados divulgados pela médica infectologista, 233 novos casos de coronavírus foram confirmados na cidade, que chega à soma de 10.673 infectados.

Ainda segundo o boletim diário, 4.569 moradores da Curitiba estão atualmente na fase ativa da doença, sendo capazes de transmitir o vírus para outras pessoas. Mas 5.817 pacientes já estão recuperados e liberados pelos médicos e autoridades de saúde do isolamento social de 14 dias. Outros 562 casos suspeitos são monitorados.

Vítimas fatais

Mais seis mulheres e 14 homens, com idades entre 47 e 99 anos, que moravam na capital paranaense não resistiram às complicações provocadas pelo coronavírus. Conforme a SMS, 18 das vítimas fatais estavam internadas em hospitais da cidade e dois óbitos ocorridos em unidades de pronto-atendimento estavam em investigação.

Entre as novas mortes, 13 aconteceram nas últimas 24 horas e as outras sete, na última semana, nos dias 6, 7 e 10 de julho. Em Curitiba, cinco óbitos ainda aguardam o resultado dos exames laboratoriais para covid-19.

Internados em UTIs e enfermarias

Nos hospitais de Curitiba, a taxa de ocupação nas UTIs exclusivas para covid-19 da rede SUS é de 91% nesta terça-feira. Ao todo, são 555 pacientes diagnosticados com coronavírus estão internados em instituições públicas e particulares. Deles, 235 estão em leitos de UTI. Vão para os leitos exclusivos para covid-19 os pacientes que testaram positivo ou que têm sintomas e suspeita da doença.

Coronavírus no Brasil

