Neste domingo (22) a prefeitura de Curitiba anunciou mais dois novos casos de Covid-19. O anúncio foi feito durante uma live via Facebook com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, e a médica infectologista da secretaria, Marion Burger. Com os novos casos, Curitiba contabiliza 31 infectados de coronavírus. 131 pacientes apresentaram resultado negativo e 279 pessoas seguem com a suspeita.

Os dois infectados da nova contabilidade da prefeitura são um casal que retornou recentemente dos Estados Unidos. Ambos tem menos de 60 anos de idade, passam bem e estão em isolamento domiciliar. De acordo com a médica infectologista Marion Burger, há quatro pacientes com coronavírus internados, mas o estado de todos é estável. “Temos o nosso médico [Jamil Munir Bark] que está se recuperando gradativamente”, informou a médica.

Sem bloqueio absoluto

Durante a live, o prefeito Rafael Greca informou que esteve numa videoconferência com o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta neste domingo (22) e também com prefeitos das capitais do país. Nesta reunião, segundo Greca, o governo assegurou que nada vai faltar ao SUS de todo o país e também ao SUS curitibano.

A reunião também teve a participação do presidente Jair Bolsonaro, que explicou porque não pode haver bloqueio absoluto no transporte interestadual. “Por exemplo, o oxigênio que é feito em São Paulo, como chegará a todos os hospitais do Brasil se tudo parar?”, indagou o prefeito.

Frota de ônibus mantida

O prefeito de Curitiba explicou na live que mesmo com escolas fechadas, universidades e comércio fechado, vai manter a frota plena de ônibus na cidade. “Teremos frota plena para que enfermeira, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, intensivistas, possam embarcar nos ônibus com conforto e segurança”, garantiu.