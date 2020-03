Curitiba terá tempo instável neste sábado, com temperaturas agradáveis, ao longo de todo o dia. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná, o sol deve aparecer ao longo do dia para aquecer a atmosfera, mas as nuvens mais carregadas insistem em permanecer no ambiente. A mínimo prevista é de 14ºC, mas a máxima pode chegar aos 27ºC.

No Litoral o tempo também será instável, com mais possibilidades de pancadas de chuva ao longo de todo o final de semana. A mínima será de 20° e a máxima de 29ºC. O sol predomina em todas as regiões do estado

No domingo os ventos mudam de direção e o sol predomina durante a manhã em toda região de Curitiba, com mínima de 18ºC e máxima de 28ºC. No litoral, no entanto, o tempo fica nublado e são previstos chuviscos nas encostas da Serra do Mar.