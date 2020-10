O tempo seguirá instável em Curitiba e região metropolitana nesta quinta-feira (22), segundo previsão do Simepar. Alguns bairros da cidade como o Cabral, Bacacheri, Centro, Bairro Alto, entre outros, registram garoa forte e até mesmo chuva logo ao amanhecer. A chuva é importante e muito esperada, pois segundo a Sanepar, o consumo de água cresceu na Grande Curitiba, o que pode gerar um rodízio mais duro se o tempo seguir seco.

De acordo com o Simepar, Curitiba terá temperaturas entre os 15 e 24 graus, mas sem possibilidade de chuva ao longo do dia. A tão esperada chuva está prevista apenas para o final de semana, que pode ter um total acumulado de 7,9 milímetros de chuva.

“Ventos predominam do mar para o continente e transportam muita umidade até a região metropolitana de Curitiba, tanto que há registro de chuviscos ocasionais nos municípios ao longo da Serra do Mar”, explicou o meteorologista Reinaldo Kneib.

E no litoral, como fica?

Em Guaratuba, no litoral paranaense, o dia será com temperaturas amenas e chuva ao longo do dia. Segundo o Simepar, os termômetros ficam entre os 20 e 25 graus.

