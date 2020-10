Pais que desejam matricular seus filhos em escolas municipais de Curitiba para o ano letivo de 2021, em turmas da pré-escola e do 1º ano do ensino fundamental, poderão fazer o cadastramento on-line das crianças a partir da próxima segunda-feira (5). O prazo para o cadastramento dos novos alunos, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), vai até o dia 4 de novembro deste ano.

A Secretaria informa que o cadastro é voltado às crianças que ainda não estudam na rede municipal de ensino da capital e deverá ser feito via internet, a partir da informação do CPF da criança, pelo site www.cadastramento-escolar.curitiba.pr.gov.br ou pelo Aplicativo Curitiba APP (Cadastramento Escolar). As duas opções estarão disponíveis a partir do dia 5 de outubro.

Ao realizar o cadastramento, as famílias poderão indicar até cinco opções de escolas e turnos. Os endereços das unidades escolares estarão disponíveis no site. A distribuição de vagas será feita partir da indicação da unidade e do endereço da família. A intenção, conforme a SME, é garantir a matrícula de cada criança na escola mais próxima de sua casa.

Confirmação da matrícula

O cadastramento não representa a efetivação da matrícula. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, depois de cadastrar a criança, as famílias devem aguardar o resultado, por e-mail, previsto para o início de dezembro, com as orientações para efetivar da matrícula, que assegura a vaga.

Já crianças atualmente matriculadas na rede municipal, que vão para o pré ou 1º ano, não precisam realizar o cadastramento, pois já têm a garantia da vaga.

Em casos de dúvidas sobre o cadastramento, a orientação aos pais e familiares dos alunos é procurar o Núcleo Regional de Educação da sua região, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h:

Bairro Novo – (41) 3298 6140

Boa Vista – (41) 3313 5714

Boqueirão –(41) 3313 5544

Cajuru – (41) 3361 2357

CIC – (41)3327 2580

Matriz – (41) 3313 5842

Pinheirinho –(41) 3313 5444

Portão – (41) 3350 3967

Santa Felicidade – (41)3372 3332

Tatuquara – (41) 3348 5369

Além dos núcleos, a Gerência de Matrículas também pode ser procurada para mais informações, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, pelos telefones (41) 3350-3194, 3350-3184, 3350-3186 e 3350-3193.