Perigo enorme em cruzamento de Curitiba: moradores estão assustados

Próximo ao Parque Tanguá, o cruzamento das ruas Eugênio Flor e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas está incomodando moradores do bairro Abranches, em Curitiba. Pessoas que passam rotineiramente pela região afirmam que o cruzamento é palco de vários acidentes.

De acordo com os relatos, algumas situações acontecem pelo desrespeito dos motoristas, que dirigem acima da velocidade ou que passam no sinal vermelho do cruzamento. Também há algumas colisões que os moradores atribuem ao trânsito intenso que se forma no local em horários de pico.

Amauri, morador da região há cinco anos, conta que em alguns momentos do dia o trânsito fica intenso no cruzamento. “No horário de pico, fica travado. O semáforo fica lento e o ônibus da linha do turismo fica muito tempo ali, gera um transtorno para nós”.

Amauri acrescenta que é rotina ver acidentes no local. “Quase que toda semana, sempre tem acidente. É motociclista, carro, sempre acontece acidente neste local”, comenta.

Francisca França, moradora da região. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Quem também presencia as batidas é Francisca França, que mora próximo do cruzamento das ruas Eugênio Flor e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas. “Bastante acidente, atropelamento, coisa feia. Isso aqui é o caos. Mesmo com sinaleiro”.

Francisca admite que tem medo de passar pela região a pé, pois alguns veículos não respeitam a sinalização e nem o limite de velocidade. “Eu tenho glaucoma, as vezes sou obrigada a pedir para alguém me ajudar a atravessar a rua, mesmo que esteja aberto para mim (semáforo). Vêm uns motoqueiros igual uns loucos, não querem nem saber”.

A curitibana considera que o trecho é perigoso até para pessoas que vão visitar o Parque Tanguá, especialmente quando é um grupo de turistas ou de famílias com crianças. “Acontecem os acidentes, atropelamentos, tem gente que ajuda, tem quem foge. É seguido”.

Vereador de Curitiba pede explicações

No dia 14 de dezembro, o vereador Mauro Ignácio (União) enviou um requerimento para a prefeitura de Curitiba pedindo informações sobre o cruzamento das ruas Eugênio Flor e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas.

Ele sinalizou os problemas na região e justificou a solicitação como um pedido da comunidade. “Justifica-se a presente proposição no apelo da comunidade local, que vem sofrendo com os constantes e quase diários acidentes registrados no local”.

No documento, o vereador solicitou o número de acidentes no trecho e questionou se existem estudos para fazer alguma intervenção na região.

O que diz a prefeitura

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Superintendência de Trânsito (Setran) informa que após consultar o sistema BATEU do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), verificou que nos últimos cinco anos foram 12 registros de ocorrências de trânsito no cruzamento.

“Os tipos mais frequentes de sinistros foram abalroamentos transversais, seguidos por abalroamentos laterais e colisões traseiras. Houve um registro de uma vítima ferida, sem ocorrência de vítimas fatais”, diz nota.

A prefeitura acredita que desrespeito à preferência e desatenção nas conversões à esquerda são as principais causas da maioria dos acidentes no trecho. Além disso, a nota também acrescenta que as duas ruas possuem semáforos para veículos e pedestres.

“Importante reforçar que é obrigação do motorista obedecer à sinalização de trânsito e os limites de velocidade estipulados ao longo do trajeto. A responsabilidade por um trânsito seguro compete também à prudência e conscientização de todos que compartilham a via pública”, finaliza Setran em nota.

