Pelos próximos 30 dias, o trecho da Avenida Brasília que cruza a Avenida República Argentina para fazer a ligação com a Rua João Palomeque, no bairro Novo Mundo, vai ficar bloqueado. A interdição para os motoristas é necessária para as obras de alargamento da canaleta exclusiva do transporte coletivo no trecho, em continuidade à intervenção da Prefeitura de Curitiba para a extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul).

O local está sinalizado e os motoristas precisam ficar atentos à alteração.

Com a mudança neste trecho, a opção de quem trafega na Avenida Brasília é seguir pela Rua Eduardo Carlos Pereira e em seguida virar à esquerda na Av. Wenceslau Braz, de onde poderá acessar novamente a Av. República Argentina. Para os usuários do transporte coletivo não haverá alteração.

Estação Itajubá será ampliada

O trecho no entorno da Estação Itajubá, entre o Terminal Portão e o Hospital do Trabalhador, passa por uma ampla requalificação que inclui o alargamento da canaleta do transporte coletivo, para permitir a ultrapassagem de ônibus, implantação de novas calçadas amplas, acessíveis e que privilegiam a locomoção dos pedestres, com áreas compartilhadas (marcadas por pisos com padrões de diferentes texturas e tamanhos), novo sistema de iluminação e paisagismo.

Na canaleta exclusiva do ônibus, no entorno da estação, estão sendo implantados 180 metros de novo pavimento em concreto em frente aos pontos de parada dos coletivos e, nestes locais, a via será alargada em sete metros. Para que a expansão da canaleta seja possível, a via lenta, por onde circulam os veículos, receberá novo traçado.

A obra para a expansão do Ligeirão Norte-Sul está sendo feita em lotes e 16 estações-tubo já foram remodeladas e colocadas novamente em operação: Dom Pedro I, José Bettega, Ouro Verde, Morretes, Hospital do Trabalhador, Silva Jardim, Vital Brasil e Carlos Dietzsch, todas nos dois sentidos da via. Além da estação Itajubá há intervenções em andamento nas estações Pedro Gusso e Santa Regina.

“A execução das intervenções acontece de forma escalonada para não prejudicar os passageiros. Enquanto uma estação é fechada para ser remodelada, desalinhada e o pavimento alargado e requalificado, a estação subsequente permanece funcionando normalmente”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Após a conclusão de toda a intervenção, que acontece em um trecho de 7 quilômetros entre a Praça do Japão, no Água Verde, até o Terminal Pinheirinho, o tempo de viagem, que hoje é de 66 minutos, será feito em 50 minutos, ou seja, um ganho de 16 minutos por viagem, segundo a Urbs.