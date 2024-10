Crianças caem de janela de ônibus em movimento e ficam feridas na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Crianças ficaram feridas após caírem da janela de um ônibus escolar em movimento na tarde desta sexta-feira (25) na Avenida Rancho Alegre, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para atender a ocorrência.

De acordo com informações iniciais do BPMOA, aproximadamente cinco crianças caíram da janela do ônibus. “A princípio foi puxada a alavanca de emergência, ejetando a janela”, disse o batalhão de operação aéreas.

Ainda não foi informado o estado de saúde das crianças e nem a idade das vítimas. Equipes do Siate também foram acionadas.