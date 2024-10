Aeroporto Afonso Pena ganha novo voo internacional a partir de segunda

O Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), terá uma nova rota internacional aérea a partir de segunda-feira (28).

O primeiro voo de Lima, capital do Peru, chegará às 6h55 ao aeroporto. Operada pela Latam, a nova rota Curitiba-Lima contará escala será de três voos semanais.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, as novas rotas aéreas colaboram para o crescimento da economia paranaense. “Estamos realizando um trabalho permanente de fomento aos negócios e ao fluxo de passageiros internacionais. São turistas que chegam ao Paraná para conhecer nossos atrativos, participar de eventos, congressos até mesmo a trabalho. De toda forma, eles fomentam a economia do estado, porque se hospedam em hotéis, compram produtos, se alimentam em restaurantes e movimentando a cadeia produtiva do setor”, afirma.

Como vai funcionar o novo voo Curitiba – Lima

O voo Curitiba-Lima tem duração média de 5 horas e vai operar às segundas, quintas e sábados, por meio de aeronaves da família Airbus A320, com capacidade de transportar até 174 passageiros.

Na comparação com outras viagens partindo de Curitiba com destino a Lima – que necessitam de conexão no aeroporto de Brasília -, a nova rota direta vai diminuir em até três horas o tempo médio de deslocamento para a capital peruana.

A LATAM prevê transportar até 43 mil passageiros por ano na sua nova operação entre Brasil e Peru, que já conta com as operações regulares São Paulo-Lima, Rio de Janeiro-Lima e Brasília-Lima.

“Com este novo voo, Curitiba será uma nova alternativa para a conectividade regional por ser capaz de ligar o passageiro da Região Sul do Brasil não apenas com o Peru, mas também com a América do Norte e o Caribe”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

Quais são os voos internacionais diretos saindo de Curitiba

Em 2024, o Paraná conquistou quatro novas rotas diretas. O Aeroporto Internacional Afonso Pena passou a receber voos sem conexão de Santiago (Chile) pela JetSmart (um voo sazonal que opera entre julho e setembro); e da Argentina (Buenos Aires), também pela JetSmart.

Em dezembro também começam as operações de voos para Assunção (Paraguai), pela Companhia Aérea Azul.

Curitiba também conta com voos internacionais diretos para Montevidéu (Uruguai) pela Azul; Buenos Aires (Argentina) pela Aerolineas Argentinas e a Gol; e Santiago (Chile) pela Latam, todos no Aeroporto Internacional Afonso Pena. Enquanto no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu é possível se conectar sem escalas com Santiago (Chile) pela Companhia JetSmart.