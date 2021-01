A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quarta-feira (13) 802 novos casos de coronavírus e mais 15 novos óbitos da doença. Entre as mortes, uma criança de um ano de idade e com registro de doença prévia grave chamou atenção, já que a doença geralmente acomete com maior gravidade adultos.

As vítimas são oito homens e sete mulheres, com idades entre 1 e 84 anos. Do total, oito tinham algum fator de risco para complicações da doença. Até agora são 2.404 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com a atualização, Curitiba contabiliza 118.846 casos positivos de covid-19 entre os moradores desde o início da pandemia. Desse total, 108.896 foram liberados do isolamento e 7.546 pessoas seguem com o vírus ativo, quando há potencial risco de transmissão da doença.

Nesta quarta-feira (13), a taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 80%. No momento restam 75 leitos livres.

Números da covid-19 em 13 de janeiro

802 novos casos confirmados

15 novos óbitos (7 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 118.846

Casos Ativos – 7.546

Recuperados – 108.896

Óbitos – 2.404