Uma cratera se abriu desde a última quinta-feira (10), na calçada da movimentada Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), em Curitiba. O local leva risco não só aos motoristas que trafegam pelo movimentado trecho de Curitiba, mas inclusive aos pedestres, já que a cratera estava sem sinalização no dia em que flagramos e com água dentro. A prefeitura de Curitiba informou nesta segunda-feira (14), que nesta semana o local vai ser arrumado.

O buraco é grande na calçada e a queda de uma pessoa é um risco real. Acredita-se que devido à intensidade da chuva da semana passada ou mesmo a passagem de um caminhão possa ter provocado o surgimento do buraco gigante. O local é cercado por empresas de grande porte que utilizam veículos pesados para transporte de equipamentos e insumos.

E aí, Prefeitura?

A prefeitura em contato com a Tribuna do Paraná, informou que na execução do serviço vai ser possível constatar o motivo do buraco, ver se quebrou ou deslocou algum tipo de ligação, utilizando uma retroescavadeira. A utilização do mecanismo depende do tempo, pois em dias chuvosos, não se faz escavação.

Atualização! Na manhã desta terça-feira (15), o Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) informou que começou, nesta segunda-feira (14), o reparo na galeria de águas pluviais no calçamento da Av. Juscelino Kubitschek, na altura do nº12285. “A previsão, dependendo do tempo, é que a parte da drenagem seja concluída até o fim desta semana. Depois disso a equipe do Distrito Urbano da Regional vai reestabelecer a calçada. O afundamento do passeio e a quebra da galeria foi ocasionada pela carga de veículo pesado estacionado no local”, informou a prefeitura para a reportagem da Tribuna.

