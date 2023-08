Duas corridas de rua alteram o trânsito em diferentes bairros de Curitiba na manhã e início da tarde deste domingo (27). Linhas de ônibus também são desviadas para a prática do esporte.

A 84ª Corrida do Facho, organizada pelo Exército como parte das comemorações alusivas ao Dia do Soldado (25), causa bloqueios no Centro Cívico. Já a Corrida do Paraná Clube, a PRC Running, afeta os bairros Rebouças e Jardim Botânico.

Corrida do Facho

A Corrida do Facho acontece desde 1937. Para a atividade deste domingo, os bloqueios de trânsito começam às 6h e vão até às 13h. Das 5h às 14h, 17 linhas do transporte coletivo serão desviadas.

A largada é na Praça Nossa Senhora da Salette. De lá, os participantes seguem pela Cândido de Abreu, Ernani S. Oliveira, Rosaldo Gomes Mello Leitão, Prof. Benedito Nicolau dos Santos até a chegada na Cândido de Abreu novamente.

Todo o trajeto estará bloqueado para a passagem dos atletas. Militares farão o bloqueio e a orientação do trânsito.

As linhas de ônibus afetadas serão: 010-Interbairros I (horário), 011-Interbairros I (anti-horário); 022-Inter 2 (horário); 023-Inter 2 (anti-horário); 176 -Parque Tanguá; 181-Mateus Leme; 184-V.Suiça; 256-Barreirinha/Guadalupe; 260-Mal.Hermes/Sta.Efigênia; 266-Estribo/Ahú; 272-Paineiras; 274- Sta Gema; 275-F.Noronha/Laranjeiras; 505-Boqueirão/Centro Cívico; 979-Turismo; 265-Ahú-Los Angeles; e 702 Caiuá/Cachoeira.

As estações-tubo Centro Cívico (Palácio Iguaçu), Centro Cívico (Assembleia) e Prefeitura serão desativadas. Confira as alterações.

Corrida do Paraná Clube

Já a Corrida do Paraná Clube, a PRC Running, altera o trânsito e desvia linhas de ônibus nos bairros Rebouças e Jardim Botânico das 6h às 10h. As provas, de 3, 5 e 10 km, começaram às 6h30.

A largada acontece no Estádio Durival Britto e Silva, a Vila Capanema. Em seguida, os participantes seguem pelas ruas Engenheiros Rebouças, Conselheiro Laurindo, Dário Lopes dos Santos, Professora Annette Macedo, Corrêa Coelho, Sant’ana, São Joaquim, Engenheiros Rebouças, Hildebrando de Araújo, Dário Lopes dos Santos, Comendador Franco e Engenheiros Rebouças.

Todo o trajeto será compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. Monitores auxiliarão na organização do trânsito ao longo do percurso. Apenas a Avenida Dário Lopes dos Santos deverá ser bloqueada durante a realização da prova.

As seguintes linhas sofrerão as alterações: 461-Sta Bárbara; 462-Petrópolis; 463-Solitude; 464-A.Munhoz/Jd. Botânico; 465-Erasto Gaertner; e 466-Estudantes. Confira os desvios.

