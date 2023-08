Neste domingo (13), motoristas que passarem pelos bairros Rebouças, Jardim Botânico e Cristo Rei, em Curitiba, deverão ficar atentos às mudanças no trânsito causadas pela 25ª Corrida Pedestre Coronel Sarmento, organizada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR).

As provas, de 5 e 10 quilômetros, começarão às 6h30. A chegada do último corredor está prevista para às 8h. Ao todo, 17 linhas de ônibus terão desvios, das 6h às 9h.

A largada da corrida será no Quartel do Comando da Polícia Militar do Paraná, na Avenida Presidente Getúlio Vargas. De lá, os participantes descem a avenida e o percurso continua pelas seguintes vias: Dr. Dário Lopes dos Santos, Professora Annette Macedo, Dr. Corrêa Coelho, Sant’ana, São Januário, Martin Varela, Hildebrando de Araújo, Dr. Dário Lopes dos Santos, Comendador Franco, Engenheiros Rebouças, João Negrão, Marechal Floriano Peixoto, até o retorno ao Comando.

Todo o trajeto será compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos. Portanto, os corredores usarão a faixa da direita e os veículos circularão pela esquerda. A PM dará apoio e monitores vão auxiliar na organização do trânsito ao longo do percurso.

Apenas a Avenida Dr. Dário Lopes dos Santos deverá ser bloqueada durante a realização da prova.

17 linhas de ônibus têm desvios no trajeto

A Urbanização de Curitiba (Urbs) informa que 17 linhas de ônibus terão desvios, das 6h às 9h, para a realização da prova no domingo.

São elas: 010-Interbairros I (horário); 011-Interbairros (anti-horário); 050-Interbairros V; 175-Bom Retiro/PUC; 216-Cabral/Portão; 461-Sta Bárbara; 462-Petrópolis; 463-Solitude; 464-A.Munhoz/Jd. Botânico; 465-Erasto Gaertner; 466-Estudantes; 471-V. São Paulo; 472-Uberaba; 477- V.Macedo via Guabirotuba; 505-Boqueirão/Centro Cívico; 702-Caiuá/Cachoeira e 979-Turismo. Confira as alterações de cada linha.

