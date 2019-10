Como em todos os anos, teve gente que chegou na última hora para o Vestibular UFPR. O repórter fotográfico Hedeson Alves, da Tribuna, estava no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná para acompanhar e registrar os atrasadinhos. Não houve, no entanto, relatos de muita gente realmente atrasada. No Centro Politécnico, por exemplo, ninguém perdeu a prova por atraso. Os portões fecharam pontualmente às 13h35.

Ao todo 38 mil candidatos se inscreveram para o Vestibular 2020. O número de ausentes ainda não foi divulgado pela administração. O curso mais concorrido é Medicina, com 59/1 candidatos por vaga em Curitiba e 57/1 no campus de Toledo.