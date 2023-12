Três banhistas foram surpreendidos por uma corrente de retorno nas proximidades do Morro do Boi, no famoso balneário de Caiobá, Matinhos, no litoral do Paraná. Era fim da tarde desta segunda-feira (19) quando eles nadavam e acabaram sendo puxados por uma corrente de retorno. O local em que eles estavam não era atendido pelos salva-vidas, mas tinha sinalização de PERIGO.

Segundo o Corpo de Bombeiros, era perto das 17h45 quando a ocorrência aconteceu. Os rapazes tinham entre 19 e 22 anos e acabaram sendo puxados para o fundo pela corrente de retorno.

Um dos três conseguiu escapar da forte corrente sozinho, mas outros dois precisaram de atendimento dos salva-vidas. Um dos rapazes estava submerso e teve afogamento de risco considerado moderado. O jovem foi retirado da água pelos guarda-vidas e precisou ser encaminhado com urgência para o Hospital Regional de Paranaguá pelo helicóptero Falcão 08 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Procure as bandeiras antes de entrar no mar!

Os três rapazes resgatados estavam em uma área que não é atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas com sinalização de perigo no mar. Nessa temporada 95 pontos estão sinalizados em cinco municípios (Antonina, Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba). Estes locais contam com uma rede de proteção de 100 guarda-vidas civis e 677 bombeiros militares.

Foto: Colaboração/Corpo de Bombeiros

Verde, amarela, vermelha e preta

Você sabe o que representam as bandeiras espalhadas em locais perigosos para banho no litoral do Paraná?

A primeira sinalização a ser conhecida é a bandeira dividida em duas cores (metade vermelha e metade amarela). Ela indica que aquela área está constantemente monitorada e protegida por guarda-vidas. “É o local que as pessoas devem procurar para ter um banho seguro”, orienta o major Fabrício Frazatto dos Santos, comandante do 8º Grupamento de Bombeiros (8º GB), com sede em Paranaguá.

Outra bandeira que assegura condições boas de banho é a verde, que indica risco mínimo de incidentes. A bandeira amarela simboliza sinais de alerta, com presença de fatores de risco que exigem cuidado dos veranistas.

A bandeira vermelha significa que o local é inadequado para banho, apresentando alto risco de afogamento. A bandeira preta, por sua vez, aponta a ausência de postos fixos de guarda-vidas, o que eleva o perigo em casos de afogamento, não sendo um local indicado para banho.

