O Córrego do Curtume, no Guaíra, em Curitiba, vai receber um mutirão para limpar e desassorear o leito em um trecho de 400 metros de extensão. O serviço deve permitir que um maior volume de água flua no córrego, diminuindo os riscos de alagamentos da região nesse período das intensas chuvas de verão. E quem mora na região sabe que o problema é histórico e crônico.

A intervenção foi iniciada na nesta quinta-feira (5) na altura em que o córrego cruza a Rua Minas Gerais. Só no primeiro dia, 96 toneladas de detritos foram removidas do leito córrego. Os trabalhos vão seguir até a próxima semana, até o ponto em que o córrego desemboca no Rio Vila Guaíra.

Uma escavadeira hidráulica está dentro do córrego, retirando os resíduos e sedimentos acumulados. As equipes também contam com uma retroescavadeira, nas margens, que recolhe os resíduos e os coloca em caminhões, para a destinação adequada. O serviço é tocado pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

A limpeza e desassoreamento aumentam a capacidade de extravasamento de rios e córregos. “Com isso, quando ocorrem as grandes chuvas, mesmo quando o volume das águas das chuvas é tão grande que causa o transbordo, a situação se normaliza mais rapidamente, com o escoamento da água em pouco tempo”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Na limpeza, são encontrados diversos materiais que as chuvas carregam para as áreas fluviais, como acúmulo de terra, lixo e matéria orgânica, além de materiais que não foram descartados corretamente, como restos de móveis e outros materiais. Por isso, além das limpezas preventivas no local, é necessário que a população faça o descarte correto dos materiais.

A prefeitura exalta a importância do cidadão dar a destinação correta para o seu lixo. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza a coleta de lixo comum, lixo reciclável, lixo tóxico e lixo eletroeletrônico. No site Coleta Lixo tem explicações sobre como fazer os descartes corretos para cada tipo de material.

