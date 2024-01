Correção geométrica em cruzamento caótico de Curitiba exige paciência dos motoristas

Uma obra de correção geométrica e alargamento de pista na esquina das ruas Mateus Leme e Professor Nilo Brandão, no bairro São Lourenço, em Curitiba, exigirá atenção e uma dose de paciência para quem transitar pela região pelas próximas três semanas.

A intervenção, que tem prazo de conclusão previsto de 20 dias, acontece nas proximidades do Memorial Paranista, localizado na entrada do Parque São Lourenço. Elas fazem parte da segunda fase de alterações do cruzamento das duas ruas, importantes vias de ligação não somente para os moradores da região, mas também para quem visita os parques Tanguá e São Lourenço, a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame.

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), as obras têm como finalidade melhorar a fluidez do trânsito no local, especialmente com o alargamento da faixa da Rua Mateus Leme no sentido Almirante Tamandaré em uma extensão aproximada de 150 metros. Com essa obra, quem transitar pela pista da esquerda da Mateus Leme nessa direção não será mais obrigado a virar á esquerda no cruzamento.

A primeira fase da obra já foi iniciada com a escavação e o reforço da base da pista. Na segunda etapa será realizada a fresagem e o asfaltamento do trecho para deixar o piso uniforme. A ciclovia que passa pelo local também será revitalizada.

As obras foram programadas para essa época do ano para coincidirem com o período de férias escolares, quando o tráfego de veículos costuma sofrer uma redução significativa. Ao longo da execução do serviço o trânsito será desviado pela contramão, utilizando a faixa esquerda da pista sentido centro de Curitiba.

