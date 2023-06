Corpus Christi de Curitiba é destaque no Vaticano: “um dos maiores do mundo”

Curitiba está perto da maior celebração de Corpus Christi de todos os tempos, nesta quinta-feira (08), e a programação entre a Catedral e o Centro Cívico é destaque do portal Vaticano News, publicação on-line diária da Santa Sé em mais de 30 idiomas.

A matéria do site da Igreja Católica traz uma entrevista do padre Juarez Rangel, coordenador do Corpus Christi pela Arquidiocese de Curitiba, que tem como tema Eucaristia – Banquete da Vida, Fonte das Vocações. “Neste dia ninguém deverá ficar sem alimento, seja para o corpo ou para o espírito”, antecipou o religioso ao portal Vaticano News.

Ainda de acordo com o padre Juarez Rangel, o evento religioso na capital paranaense deve surpreender tanto em número de fiéis participantes quanto da extensão do tradicional tapete criado por centenas de mãos, de todas as idades.

O Corpus Christi em Curitiba deve reunir 120 mil pessoas no circuito Catedral-Centro Cívico.

Arte e fé

Nos quase 2 km de extensão, estão previstos 120 tapetes, confeccionados por paróquias, congregações e movimentos que compõem a Arquidiocese de Curitiba. Ao todo, espera-se mais de 4 mil voluntários na confecção do tapete, que terá início às 8 horas.

Tradicionalmente os tapetes são feitos de serragem e de sal colorido, mas hoje os fiéis também usam materiais diversos, como borra de café, areia, cascas de ovos e flores.

A Santa Missa, celebrada por Dom José Antonio Peruzzo e animada pelo padre Reginaldo Manzotti, acontece às 15 horas em frente à Catedral de Curitiba, na Praça Tiradentes.

A procissão começa às 16h15 até a Praça Nossa Senhora de Salette, no Centro Cívico, onde, às 18h30, haverá show do padre Reginaldo Manzotti.

