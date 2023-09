O corpo de um jovem, de aproximadamente 20 anos, foi encontrado no Balneário Flórida, em Matinhos, no Litoral do Paraná, por volta das 8h30 deste sábado (9). A vítima se afogou e desapareceu quando nadava no Balneário Primavera, em Pontal do Paraná, na tarde de sexta-feira (8).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Quando a equipe chegou em Pontal do Paraná, foi notificada de que uma vítima havia submergido e outra tinha conseguido sair da água.

Os bombeiros fizeram buscas com uso de moto aquática de salvamento, de superfície e de mergulho no balneário, até o final de sexta-feira (8), mas não encontraram o rapaz.

Já na manhã deste sábado, o corpo foi achado em Matinhos por populares. O Corpo de Bombeiros foi até o local e constatou que se tratava do jovem afogado no dia anterior.

