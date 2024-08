O corpo de um homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros dentro de um porta-malas de uma BMW na manhã desta terça-feira (06) no Hauer, em Curitiba. A identidade da vítima não foi divulgada.

A ocorrência teve início quando moradores da Rua Isaías Régis de Miranda acionaram os bombeiros para apagar o incêndio em um veículo. Após controlar as chamas, os militares foram verificar o que tinha dentro do carro, e para surpresa, um homem de aproximadamente 40 anos estava no porta-malas.

A partir disso, a Polícia Civil foi chamada para iniciar a investigação da morte. Segundo o delegado Ivo Viana, uma perfuração foi encontrada no corpo. “Existe uma perfuração pequena que pode ser decorrente de um disparo de uma arma de fogo. Vai ser submetido por análise de exame de necropsia para saber o que causou a morte, se foi disparo ou intoxicação pela fumaça”, disse o delegado.

O carro não tinha nenhum alerta de furto ou roubo. Câmeras de segurança da região podem ajudar na investigação.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E no seu bairro?