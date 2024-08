A morte de Nereide Sena dos Santos, 46 anos, assassinada na noite de segunda-feira (05), no cruzamento das ruas Alfredo Bufren e Presidente Faria, no Centro, em Curitiba, passou a ser investigada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Um homem atirou onze vezes contra ela e fugiu.

De acordo com testemunhas que estavam no local do crime, o autor apresenta ter entre 35 e 40 anos, barba e usava uma jaqueta preta. Socorristas do Siate foram acionados, mas constataram que a vítima estava morta na chegada da equipe.

Nereide morava em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, e tinha três passagens policiais por tráfico de drogas. O delegado da PCPR Diego Valim, responsável pela investigação irá repassar do caso nesta terça-feira (06).

