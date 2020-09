Curitiba já perdeu 1.039 de seus habitantes para o novo coronavírus, desde o início da pandemia, em 11 de março. De acordo com o novo boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (3), mais 18 mortes foram confirmadas na cidade, além 506 novos casos de covid-19, que somados ao resultados anteriores, elevam o total para 34.317 infectados.

Os números de casos e óbitos vinham menores na capital nos últimos dias, como mostra o boletim do dia anterior, mas voltaram a subir, assim como a taxa de transmissão do coronavírus, que saltou de 0,76 em 26 de agosto para 1,14 em 1º de setembro.

As mortes mais recentes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são de 11 homens e sete mulheres, que tinham entre 46 e 83 anos de idade e estavam internados em hospitais públicos e privados, da capital e de municípios da região metropolitana.

Dos 18 novos óbitos, 12 aconteceram nos últimos dois dias, entre quarta-feira (2) e esta quinta-feira (3) e os demais, em datas anteriores, que não foram divulgadas. Ainda segundo a secretaria, todos os pacientes que faleceram, tinham algum tipo de comorbidade como fator de risco para as complicações da doença.

Entre os curitibanos que testaram positivo para covid-19, 4.401 estão na fase ativa da doença, sendo potenciais transmissores do novo vírus. Mas, 28.877 pessoas estão recuperadas, já sem sintomas e liberadas do isolamento social de 14 dias. Além delas, outros 620 casos ainda são investigados e aguardam o resultado dos exames.

Nas UTIs

Curitiba tem hoje uma taxa de ocupação de 82%, nos 349 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a prefeitura, há atualmente 63 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais, que podem receber pacientes com diagnóstico de novo coronavírus ou com quadros de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

