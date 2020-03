O adeus ao carrossel do Passeio Público, o parque mais antigo de Curitiba, foi adiantado por causa da pandemia do coronavírus. Para evitar aglomerações, a grande novidade da festividade de Natal de 2019, foi desmontado nesta sexta-feira (20). O plano era a estrutura ficar armada até o aniversário de Curitiba, em 29 de março.

LEIA MAIS – Universidade do PR transforma pinga e cerveja em álcool gel pra combater coronavírus

O carrossel, com 34 cavalinhos e quatro xícaras malucas, foi o principal atrativo do projeto da prefeitura de Curitiba de revitalizar o Passeio Público. Montado dia 24 de novembro, a estrutura fez tanto sucesso no fim do ano passado que a permanência foi ampliada por mais dois meses, até o fim de março. Mas agora, a pandemia forçou a retirada dos cavalinhos do parque.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).