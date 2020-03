Bebidas alcoólicas como vinho, cerveja, vodca e licor apreendidas pela Receita Federal têm servido como importante matéria-prima no combate ao coronavírus. Elas são utilizados para fabricação de álcool gel 70% pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro), em Guarapuava na região central do estado, para serem distribuídos nos campus da instituição e em órgãos públicos municipais, estaduais e federais da região.

Professores e estudantes dos cursos de Química, Administração e Farmácia estão envolvidos na produção do álcool gel. As bebidas destiladas e fermentadas enviadas pela Receita Federal são separadas em tambores de mil litros e então armazenadas em tanques aéreos.

É então iniciada a destilação, em um processo parecido com os alambiques na produção de cachaça. Na primeira etapa, o produto é transformado em álcool com 40% a 50% de pureza. Um novo processo de retificação é feito, para o produto chegar a um grau de 86% de pureza.

O material é levado para o laboratório de análises para chegar ao álcool 70%, quando o líquido já pode ser utilizado para limpeza. Para a fabricação do gel, outros produtos químicos são adicionados. O material é envasado na própria universidade, em embalagens a granel, de 5 quilos, ou nos pumps de álcool em gel, para então serem distribuídos às instituições parceiras.

Aumento da produção

Só semana passada, quando surgiram os primeiros casos da doença no Paraná, foram produzidas e distribuídas 1,2 toneladas de álcool gel feito pela Agência de Inovação Tecnológica da Unicentro (Novatec). O número representa cerca de 16% de toda a produção anual do produto. Para os próximos 15 dias, a Novatec vai prodruzir mais 3 toneladas só para dar conta da demanda do coronavírus. É metade da produção de todo o ano de 2019 feita em apenas duas semanas.

O diretor da Novatec, professor Maico Taras da Cunha, informa que a agência também produz álcool comum, o de limpeza, mas precisou interromper essa produção para ficar só no álcool gel. “Dá para dizer que os pedidos pelo álcool 70% aumentaram 1.000%”, apontou Cunha. Desde 2008, a Novatec utiliza bebidas apreendidas por nove delegacias da Receita Federal do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso para a produção de álcool gel e líquido.

Por ano, são enviadas ao campus da Unicentro cerca de 90 toneladas de bebidas apreendidos nas operações de fiscalização, que viram até 6s toneladas de álcool gel e 5 toneladas de álcool de limpeza. Todo o material produzido é utilizado no setor de saúde da própria universidade ou doado para órgãos públicos, como unidades de saúde, escolas, delegacias da Polícia Civil, batalhões da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran e Defesa Civil.

De acordo com a Novatec, mesmo com o aumento na demanda, a agência não corre o risco de ficar sem a matéria-prima. O estoque enviado pela Receita Federal deve ser suficiente para atender aos novos pedidos, que se concentram em órgãos públicos da região dos campus da Unicentro, em Guarapuava e Irati.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).