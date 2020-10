Um botão que permite o acionamento do sinal para pedestres, sem o toque das mãos, foi instalado em sete cruzamentos da região central de Curitiba. De acordo com a prefeitura, o chamado botão por aproximação, requer apenas que o pedestre aproxime por poucos segundos a mão do sensor, que ativará o tempo para a travessia junto com um aviso sonoro no equipamento.

Em fase de testes, os dispositivos estão sendo disponibilizados como mais uma forma de prevenção à infecção pelo novo coronavírus, já que o equipamento elimina a necessidade de se apertar o botão.

Foto: Luiz Costa/SMCS

Ao todo, são 33 botões instalados nos seguintes endereços de Curitiba:

Rua Marechal Deodoro x Rua Mariano Torres

Rua Conselheiro Araújo/Carlos Cavalcante x Rua Luiz Leão/Mariano Torres

Avenida Sete de Setembro x Rua da Paz

Avenida Sete de Setembro x Rua General Carneiro

Avenida Visconde de Guarapuava x Rua Tibagi

Avenida Visconde de Guarapuava x Rua Mariano Torres

Avenida São José x Rua Prefeito ngelo Lopes – instalação a ser finalizada nesta quarta-feira (28)

Ainda segundo a administração municipal, caso a viabilidade seja comprovada e o novo sensor seja aprovado pela população, o projeto poderá ser expandido para outros cruzamentos da cidade.