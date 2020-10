A prefeitura de Curitiba liberou a realização de velórios de vítimas de covid-19 desde que seja apresentado laudo que comprove o início da infecção há mais de 21 dias. A data da infecção deve constar na declaração de óbito ou em documento anexo e ser comprovada por exame laboratorial assinado pelo médico. Neste caso, o velório pode ser feito com até quatro horas de duração e o caixão não precisa ser lacrado.

Nos outros casos de infecção, os velórios permanecem restritos e as homenagens devem ser feitas no momento do sepultamento, ao ar livre, por no máximo 20 minutos e apenas na presença de até dez pessoas.