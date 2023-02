Um engavetamento envolvendo sete veículos interditou por praticamente duas horas a BR-116, no Contorno Leste, na manhã desta quinta-feira (02), em Curitiba. Dois caminhões e cinco carros estiveram envolvidos no acidente. Uma pessoa precisou ser encaminhada ao hospital com ferimentos leves. Nesta manhã a BR-376 ficou por sete horas fechada por causa do risco de deslizamento. Não está fácil a vida de quem depende destes trechos pra se deslocar.

Com as colisões, as duas pistas no sentido Piraquara ou acesso para São Paulo foram fechadas, sendo que o acostumado acabou sendo utilizada por motoristas. Com o trânsito lento, chegou a formar um congestionamento de 15 km. Já no sentido contrário ( Curitiba), a lentidão predominou devido aos curiosos que observam os carros batidos.

+Saúde! Ratinho Jr. revela tratamento após aparecer de boné: “Colocamos umas mudas de cabelo”

No fim da manhã, as pistas foram liberadas, mas o transito segue lento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) pede atenção aos motoristas.

Semana de acidentes

Na quarta-feira (01), um grave acidente envolvendo um engavetamento de quatro caminhões e um carro deixou cinco pessoas feridas no Contorno Sul. Um helicóptero foi deslocado ao local para prestar atendimento às vítimas.