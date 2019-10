Estão abertas as inscrições para o concurso público da Guarda Municipal de Araucária. Ao todo, estão sendo disponibilizadas três vagas mais cadastro de reserva (este para convocação de acordo com a necessidade). O salário inicial é de R$ 1.952,25 e há adicional de risco à vida e vale-alimentação. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Unespar, responsável pela organização do concurso, até às 23h59 do dia 20 de novembro.

+Leia também: Praticamente sem sinalização, trecho de avenida vira perigo constante para motoristas

Entre os requisitos solicitados, estão Ensino Médio e carteira de habilitação ‘AB’. O edital do concurso prevê que a seleção dos candidatos ocorrerá por meio de prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório), avaliação de aptidão física (de caráter eliminatório) e avaliação psicológica (de caráter eliminatório). O prazo de validade do concurso é de dois anos e pode ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura.