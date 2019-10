A Polícia Militar (PM) e a Guarda Municipal (GM) cercaram o Edifício Asa, na Praça Osório, no Centro de Curitiba, no fim da manhã desta segunda-feira (28). Os policiais buscavam um suspeito de cometer furtos nos escritórios do prédio.

O suspeito teria rendido o síndico do condomínio e tentado roubar um antigo consultório médico no 16° andar, onde hoje fica a administração do prédio. O rapaz teria tentado enforcar o síndico com uma fita adesiva. Para ter acesso ao síndico, o suspeito – que usava terno, camisa social e chapéu -, teria mentido se fingindo de oficial de Justiça.

De acordo com testemunhas em entrevista ao telejornal Meio-Dia Paraná, da RPC, essa não teria sido a primeira investida do homem no Asa.