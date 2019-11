O Hospital de Clínicas (HC) de Curitiba, ligado à Universidade Federal do Paraná (UFPR), irá contar com 147 novos contratados. O concurso público foi aberto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com 1.660 vagas, distribuídas em 36 estabelecimentos no país. Pra UFPR, são ao menos 45 vagas imediatas para médicos, com salário inicial de R$ 8,6 mil.

Os contratados serão empregados públicos, submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para consultar o edital, acesse aqui, com o quadro completo de vagas e a remuneração prevista para cada cargo. São 45 vagas na área médica, 85 vagas na área assistencial, incluindo 20 para enfermeiros e 40 para técnicos em enfermagem, e 17 vagas para a área administrativa.

As inscrições serão recebidas até o dia 10/12/2019 no site da organizadora do concurso (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC), com taxa de participação no valor de R$ 80 para os cargos de nível médio (e técnico), R$ 180 para os cargos de nível superior e R$ 240 para os cargos de médico.

Todos os candidatos serão avaliados no dia 02 de fevereiro de 2020 mediante prova objetiva com questões de múltipla escolha das matérias de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Legislação Aplicada à EBSERH, Legislação Aplicada ao SUS e Conhecimentos Específicos, sem a exigência da matéria de Raciocínio Lógico para os cargos da área médica.

Haverá, ainda, prova de títulos de caráter apenas classificatório para os candidatos classificados na prova objetiva, conforme definido no regulamento do concurso.