O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná prometeu a divulgação do resultado da 1ª fase do Vestibular 2020 para as 16h desta quarta-feira (13). No entanto, o volume de acessos derrubou o site e a lista só foi divulgada com 2h30 de atraso. Ao todo são 31.557 candidatos (38.453 se inscreveram, mas 6.896 não compareceram para as provas) na disputa por uma das 5.698 vagas ofertadas em 129 cursos de graduação.

Clique aqui para conferir o resultado UFPR/Vestibular 2020.

Do total de vagas, 50% são destinadas à concorrência geral e 50% para quem fez o ensino médio integralmente em escolas públicas. A segunda fase do Vestibular UFPR 2020 acontece nos dias 24 e 25 de novembro.

No dia 24, serão aplicadas provas de compreensão e produção de textos, enquanto no dia seguinte serão realizadas as provas específicas e de habilidades no curso de Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, Sociologia, Filosofia, Música e História.

O resultado para a divulgação do resultado final do vestibular é dia 10 de janeiro.