Concurso no Paraná tem salários de até R$ 9,3 mil! Veja edital da Paranaprevidência

A Paranaprevidência, instituição responsável pelo sistema previdenciário dos servidores estaduais, publicou nesta quarta-feira (13) o Edital do Processo Seletivo de 2024. São 18 vagas imediatas para cargos de nível técnico e superior, além de vagas para cadastro de reserva. Os salários iniciais variam entre R$ 5.186,86 para cargos de nível técnico, R$ 7.780,28 para nível superior e R$ 9.336,34 para médico perito e atuário.

As inscrições poderão ser feitas a partir do próximo dia 18 de novembro no site www.institutoaocp.org.br. A taxa de inscrição para os cargos de nível técnico é de R$ 90,00 e R$ 130,00 para os de nível superior.

Fortalecer e modernizar a equipe

O diretor-presidente da Paranaprevidência, Felipe Vidigal, afirma que a realização do concurso público é essencial para fortalecer e modernizar a equipe, atendendo as necessidades crescentes e complexas da instituição.

“Com o último concurso realizado em 2013, muitos dos profissionais já se aposentaram ou estão próximos dessa fase, o que gera lacunas importantes. Além disso, o novo concurso permitirá atrair novos talentos, garantindo a continuidade e a excelência dos serviços prestados ao Estado do Paraná”, afirma.

Cargos e cadastro de reserva

As vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos e cadastro de reserva: Técnico Administrativo, Administrador, Advogado, Analista de Finanças e Investimentos, Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Social, Auditor, Atuário, Comunicador Social, Contador, Engenheiro Civil e Médico Perito.

As vagas de cadastro de reserva são para os cargos de comunicador social, auditor, assistente social e médico perito.

