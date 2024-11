Privatização da Celepar é aprovada pelos deputados do Paraná e vai para sanção

* Por Letícia Alves – Especial para a Gazeta do Povo

Os deputados estaduais do Paraná aprovaram nesta quarta-feira (13), em segundo turno, a privatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Paraná (Celepar). O texto final do projeto de lei 661/2024 foi ao plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) após ter duas emendas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, no início da manhã, e foi discutido em três sessões seguidas: uma ordinária, outra extraordinária e uma antecipada de segunda-feira (18).

Nas duas primeiras sessões, o projeto recebeu 37 votos favoráveis e 7 contrários e, na última, a votação foi simbólica. O texto segue para a sanção do governador Ratinho Junior (PSD).

As emendas de plenário apresentas na terça-feira (12) foram aprovadas na forma de submenda substitutiva geral ao projeto de lei. Uma delas aperfeiçoa a redação final do texto e a outra cria a obrigatoriedade da oferta de um Programa de Demissão Voluntária (PDV) para os funcionários da Celepar. “O PDV será limitado a uma quantidade de trabalhadores que não prejudique a capacidade técnico-operacional e econômico-financeira da Celepar”, diz o artigo acrescentado.

A proposta de privatização da Celepar foi enviada pelo Executivo no último dia 4 e votada na Alep pouco mais de uma semana depois, em regime de urgência. Assim como ocorreu com a privatização da Companhia Paranaense de Energia (Copel), a tramitação foi rápida e passou por várias comissões em poucos dias.

Neste último dia de votação, não houve tempo para debate entre os parlamentares, só o registro da bancada de oposição de que se manifestava contra o texto. Uma audiência pública, também convocada pela oposição, destacou a importância dos dados sensíveis da Celepar nas áreas de educação, saúde e segurança pública e criticou a falta de tempo para discussão.

Veja como foi a votação para a privatização da Celepar

Deputados que votaram a favor:

Adão Litro (PSD)

Alexandre Curi (PSD)

Alisson Wandscheer (SD)

Anibelli Neto (MDB)

Artagão Junior (PSD)

Batatinha (MDB)

Bazana (PSD)

Cantora Mara Lima (REP)

Cloara Pinheiro (PSD)

Cobra Repórter (PSD)

Cristina Silvestri (PP)

Del. Jacovós (PL)

Denian Couto (Podemos)

Do Carmo (União)

Douglas Fabrício (Cidadania)

Evandro Araújo (PSD)

Flávia Francischini (União)

Gilberto Riberio (PL)

Gilson de Souza (PL)

Gugu Bueno (PSD)

Hussein Bakri (PSD)

Luis Curti (PSB)

Luiz Claudio Romanelli (PSD)

Mabel Canto (PSDB)

Marcel Michelleto (PL)

Marcelo Rangel (PSD)

Márcia Huçulak (PSD)

Márcio Pacheco (PP)

Maria Victória (PP)

Marli Paulino (SD)

Matheus Vermelho (PP)

Nelson Justus (União)

Ney Leprevost (União)

Samuel Dantas (SD)

Soldado Adriano José (PP)

Tercílio Turini (MDB)

Thiago Buhrer (União)

Deputados que votaram contra:

Arilson Chiorato (PT)

Dr. Antenor (PT)

Goura (PDT)

Luciana Rafagnin (PT)

Professor Lemos (PT)

Renato Freitas (PT)

Requião Filho (PT)

Deputados que não votaram:

Alexandre Amaro (REP) – ausente

Ana Júlia (PT) – ausente

Del. Tito Barichello (União) – ausente

Fabio Oliveira (Podemos) – ausente

Luiz Fernando Guerra (União) – ausente

Moacyr Fadel (PSD) – ausente

Paulo Gomes (PP) – ausente

Ricardo Arruda (PL) – ausente

Tiago Amaral (PSD) – não votou

Celepar administra dados sensíveis de paranaenses

Fundada em 1964, a Celepar tem 980 funcionários. A empresa guarda dados dos paranaenses, como informações sobre educação, históricos médicos, infrações de trânsito e pagamentos de impostos. Mesmo privatizada, deverá manter esses dados no Paraná e seguir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O texto aprovado exige que a empresa permaneça no estado, com infraestrutura local, por pelo menos 10 anos. Dessa forma, o governo manterá controle parcial por meio de ações especiais (golden share). Com a aprovação, a privatização deverá ser concluída em até 15 meses, cumprindo etapas como audiência pública e avaliação de mercado, antes de ser finalizada na Bolsa de São Paulo.

O projeto é de autoria do Poder Executivo, que diz que tem como objetivo proporcionar dinamismo à gestão do órgão, impulsionando a inovação e a criação de empregos. Ainda segundo o texto do projeto, a mudança na administração da empresa “trará benefícios à eficiência dos serviços prestados, sem comprometer a proteção dos dados dos cidadãos paranaenses”.

A oposição, por sua vez, alega que o projeto vai contra o interesse da população do estado. “Nossos dados não podem ser vendidos. Precisamos desse tempo de uma sessão para convencer o governo e os deputados de que o projeto contraria os interesses públicos dos paranaenses”, argumentou o deputado Professor Lemos (PT) na sessão realizada na terça-feira (12), ao apresentar um requerimento para adiar a votação.

