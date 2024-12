Concurso do TJPR tem quase 1 mil vagas

O concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) está com 952 vagas para residentes jurídicos. O aprovado vai receber uma bolsa auxílio mensal no valor de R$ 4 mil e auxílio transporte.

De acordo com o edital, o concurso faz parte do Programa de Residência e Extensão da Prática Jurídica no âmbito do Poder Judiciário do Paraná. A carga horária de trabalho não pode ultrapassar 30h semanais, ou seja, 6 horas por dia.

As inscrições seguem até o dia 27 de dezembro, as 16 horas ( horário de Brasília) com pagamento da taxa de R$ 97. Na atividade exercida, uma das atribuições do residente é participar de atividades de prática jurídica nos gabinetes de magistrados de 1º e 2º graus do Poder Judiciário do Estado do Paraná.

A prova está marcada para 19 de janeiro de 2025, realizado de forma on-line, com início as 9h. As questões estarão divididas em objetivas e de múltipla escolha.

Para participar do processo, bacharéis de Direito, que estejam regularmente matriculados em curso de especialização, mestrado, doutorado, pós doutorado ou profissionais que tenham concluído a graduação há no máximo cinco anos.

Os interessados podem realizar a inscrição pela internet, através do site do IBGP (Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa). No momento da inscrição, a pessoa deve escolher qual região deseja concorrer, dentre os 164 municípios do Paraná participantes.

As vagas são de ampla concorrência e vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD), Pessoas Negras (pretos e pardos) e indígenas.